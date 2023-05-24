احتفالا باليوم العالمي.. حزب مستقبل وطن دمياط يكرم أطقم التمريض

قامت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بتنظيم احتفالية لتكريم أطقم تمريض محافظة دمياط إحتفالا باليوم العالمي للتمريض.

حيث قام أحمد عوض أمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، وأعضاء الأمانة بتكريم أطقم تمريض المستشفيات الحكومية، بحضور وتشريف النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بدمياط، والنائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب، والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عبد المنعم أمين مساعد حزب مستقبل وطن بدمياط، وطلال الجمل أمين إعلام حزب مستقبل وطن بدمياط، والدكتور ضياء الدين داود وكيل مديرية الصحة، والدكتور طارق الزكي مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة، والدكتورة سارة العوضي مدير العلاج الحر بالمديرية، والدكتور وليد أبو الخير مدير مستشفى دمياط التخصصي، والدكتورة فادية محمود مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم دقيقة حداد علي شهداء الوطن من التمريض أثناء جائحة كورونا، أعقبها كلمة أمين العمل الجماهيري للترحيب بالضيوف وتقديم الشكر والامتنان للتمريض الحضور، تلاها كلمات النواب الضيوف، ثم بدأ تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية وتوزيع الدروع وشهادات التقدير لهم تقديرا لجهودهم في رعاية أهالينا المرضى في كافة المستشفيات، وتقديم الدروع لجميع الحضور من قيادات مديرية الصحة.

وأكد أحمد عوض أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن بدمياط، أنه أقل شئ يمكن تقديمه إلى أطقم التمريض الذين يبذلون كل غالي ونفيس من أجل خدمة أهالينا المرضى في دمياط.

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