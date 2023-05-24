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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية والسويد تعربان عن قلقهما من استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية
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أعربت كوريا الجنوبية والسويد، اليوم الأربعاء، عن قلقهما من استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، واتفقا على ضرورة دعم الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أوكرانيا.

وذكرت هيئة الأركان الكورية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الجنرال كيم سيونغ-كيوم مع القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ميكائل بايدين، حيث بحثا الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي الثنائي.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أن الاستفزازات العسكرية لكوريا الشمالية في الماضي كانت "انتهاكات واضحة" لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما شكلت "تهديدات خطيرة" لشبه الجزيرة الكورية، وكذلك للبيئة الأمنية الدولية.

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