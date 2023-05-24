الرئيس الصيني: ندعم موسكو في حماية مصالحها الأساسية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، دعم بلاده لمصالح روسيا التي وصفها بـ"الأساسية"، في إطار ثوابت العلاقات الصينية الروسية بين البلدين.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال تصريحات نشرتها وكالة أنباء الصين الجديد، أن هناك علاقات صداقة ممتدة بين بكين وموسكو طبقًا للاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الصين وروسيا يدعمان بعضهما البعض في المصالح الأساسية لكلًا منهما.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، حيث أكد جين بينج أن زيارة رئيس الوزراء الروسي تأتي ضمن مساعي روسيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين.

من جانبه أشاد رئيس وزراء روسيا بالعلاقات الروسية الصينية والممتدة عبر سنوات عديدة، وشهدت تناميًا كبيرًا في تعزيز المصالح المشتركة بين الجانبين، خاصة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.