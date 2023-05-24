غدًا.. "نجوم مصرية" في ضيافة الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فني لفرقة "نجوم مصرية" بقيادة المايسترو مصطفى مهدى، فى الثامنة مساء غد الخميس، بمقر القصر.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية المتميزة منها: "اللي بنى مصر"، و"ميدلي وردة"، و"توبة" أداء ياسر العشري، و"عيناك ليال صيفية" أداء ايناس عامر، و"مستنياك" أداء ليل عبدالله، و"أول مرة تحب" أداء صبري دهب، و"عيون القلب" أداء خلود خالد، "وحشتني" أداء سما كرم، و"اهو ده اللي صار" أداء كريم معتز ، و"تلات سلامات" أداء إسلام ابو عوف، و"ميدلي عدوية" أداء حمادة المنسي، و"أما برواة" أداء رنا العطفي.

أسس فرقة "نجوم مصرية" المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا المصرية مصطفى مهدي، وتضم العديد من الأصوات المميزة، وقدمت العديد من الحفلات التى لاقت نجاحا كبيرا فى دار الأوبرا المصرية، وقصر المانسترلى، وقصر الامير بشتاك، وغيرها.

من المقرر أن يسبق الحفل فى السابعة مساء معرض "أدم"، الذي يضم مجموعة من أعمال نخبة من الفنانين في: النحت، والرسم، والتصوير، والحفر، والموزايك، والزجاج المعشق، ويستمر المعرض حتى 8 يونيو المقبل.

