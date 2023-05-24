قبل افتتاحه بساعات.. ننشر الصور الأولى لمعرض ديارنا بمطار شرم الشيخ

رصدت “البوابة نيوز” اللمسات الأخيرة لمعرض ديارنا بمطار شرم الشيخ الدولي، الذى ستفتتحه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء؛ من أجل دعم تسويق المشغولات اليدوية من الأسر المنتجة من جميع المحافظات.

وقالت أميمة إبراهيم، سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة ل"البوابة نيوز" إن جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء أسهمت فى تنسيق و ترتيب المعروضات بمعرص ديارنا، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء وبرعاية المحافظ اللواء خالد فودة.

وأشارت أميمة إلى أن جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء تحت إشراف مديرية التضامن بجنوب سيناء و بتكليف من وزارة التضامن الاجتماعي، قد شاركت بمعرض على هامش الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية».

وأضافت أن 10 سيدات من صاحبات المنتجات المرتبطة بالتراث السيناوى و البيئة من جميع قرى مدن المحافظة، قد شاركت في المعرض، ولاقت منتجاتهن المتميزة و المناسبة للسوق السياحي الدولي اقبالا كبيرا من حضور المؤتمر كما ضم المعرض منتجات من المحافظات الأخرى من خلال المؤسسة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن السيدات المشاركات في المعرض أعربن عن بالغ سعادتهن بالمشاركة وبلقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى و الذى اثلج قلوبهن تكليفها لهن بتنفيذ المعرض على هامش المؤتمر مما يعمل على دعم تسويق المنتجات اليدوية المرتبطة ببيئتهن وثقافتهن وتراثهن بعد تطويرها بما يتناسب واحتياجات السوق السياحة المتباينة.

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