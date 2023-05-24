رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد الاستقلال

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة وشعب وبرلمان المملكة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 77 للمملكة والتي توافق الـ 25 من شهر مايو من كل عام.

وأكد العسومي، أن هذه الذكرى الغالية على قلب كل أردني وعربي تجسد أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل الوطن، مشيداً بالمواقف العروبية الخالصة للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن قضايا المنطقة العربية وصون وحماية الأمن القومي العربي، إيمانًا من المملكة بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة للشعوب العربية، ومثمناً مواقفه الداعمة دائما للعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، إضافة إلى تنسيق المواقف مع الأشقاء بما يخدم قضايا الأمة العربية .

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته لجلالة ملك الأردن بأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل ما يشهده من طفرة على كافة المستويات عززت من موقعه الريادي على المستوى الاقليمي والدولي.