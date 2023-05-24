رئيس الجامعة المصرية اليابانية يزور شركة "DMG MORI" لبحث التعاون وتبادل الخبرات

أكد الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة بدأت خطوات إنشاء اكاديمية E-JUST - DMG MORI داخل مقر الجامعة المصرية اليابانية الرئيسي، وذلك لإتاحة فرصة لمهندسي وفنيي الصناعة والطلاب من داخل ومن خارج الجامعة للتدريب العملي على استخدام وتشغيل ماكينات التشغيل ذات التحكم العددي وخلال زيارته مؤخرا لليابان.

وقام د. عمرو عدلي بصحبة السفير محمد أبو بكر سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو بزيارة مقر شركة DMG MORI بطوكيو وذلك لبحث التعاون وتبادل الخبرات مع الشركة المتخصصة في تصنيع ماكينات التشغيل ذات التحكم العددي والتحول الرقمي.

وأضاف د. عمرو عدلي أن الجامعة المصرية اليابانية تضم العديد من المعدات والأجهزة المتميزة داخل معامل الجامعة بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية.