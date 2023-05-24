"التخطيط" و"القومي للحوكمة" يعقدان البرنامج التدريبي لمبادرة "شباب من أجل التنمية" 2022/2023

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامجًا تدريبيًا على كتابة أوراق السياسات للشباب المشاركين في المسابقات الطلابية بمبادرة شباب من أجل التنمية بمحور أوراق السياسات للعام الجامعي 22/2023، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بمقر المركز في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو.

ويأتي هذا البرنامج في إطار سلسلة من البرامج التدريبية التي تنظمها مبادرة شباب من أجل التنمية للطلاب المشاركين في المسابقات البحثية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد علاء - نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية بالوزارة، والدكتورة مي محسن مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسؤول منتدى السياسات العامة بالمركز.

وخلال كلمته أشاد الدكتور محمد علاء، بالجهود المبذولة من جانب مُنسقي الجامعات ومشاركة الطلاب في المسابقات الطلابية بمساراتها المختلفة سواء مسار المشروعات التنموية أو مسار أوراق السياسات.

كما أشار أن مبادرة شباب من أجل التنمية لهذا العام تشهد مشاركة أوسع للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، مؤكدًا على الأهمية التي توليها الدولة للاستماع إلي آراء وأفكار الشباب من العمل علي الاستفادة منها، وأيضًا من أجل تقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس إيجابيًا على عملية التنمية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة مي محسن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مبادرة شباب من أجل التنمية من خلال قيام المركز بعقد تدريبات للشباب المشاركين بالمبادرة، وكذلك مساعدة الشباب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة على تطوير أفكارهم، وتنقيح أوراقهم تمهيدًا لنشرها بالمركز، مؤكدة على أهمية مبادرة شباب من أجل التنمية في دعم السياسات العامة للدولة، مؤكدة أهمية المبادرة في دعم السياسات العامة للدولة، وأن وجود مثل هذه المبادرات يعكس إيمان الدولة بشباب الجامعات، واختتمت كلمتها بالتعريف بمنتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة بين المحاضر، والمتدربين بالبرنامج مما أدى إلى خلق بيئة تدريبية تفاعلية حول السياسات العامة وكيفية صياغة أوراق السياسات العامة وكتابة ملخصاتها.

ويشارك في تدريب الفرق باليومين التاليين كل من الدكتور محمد الكرماني، أستاذ السياسات العامة المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور هشام شفيق، المحاضر في معهد الأمم المتحدة للتدريب ومستشار السياسات بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وشارك في التدريب باليوم الأول الدكتور/ أنور محمود النقيب، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الاستشارات والبحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والذي قام بتقديم محاضرة حول التعريف بمفهوم السياسات العامة، والأطر الحاكمة لها، وفهم آليات تطبيق السياسات، واكتساب مهارات صياغة أوراق السياسات.

كما شارك في الفعالية طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة الخمسة عشر المشاركين في المبادرة هذا العام، وهي جامعات القاهرة، عين شمس، بورسعيد، الإسكندرية، كفر الشيخ، طنطا، المنصورة، بني سويف، حلوان، أسيوط، قناة السويس، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الجلالة، الجامعة البريطانية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.