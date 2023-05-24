عواد يستقر على الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم

استقر اللاعب محمد عواد، على الرحيل عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بعد ابتعاده عن المشاركة الأساسية، ورفضه تخفيض راتبه الكبير والذي يصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم.

ويدرس عواد أكثر من عرض بالدوري المصري، وآخر من أحد الأندية السعودية، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وخاض عواد صاحب الـ32 عامًا، مع الزمالك هذا الموسم 23 مباراة في مختلف البطولات، تلقت شباكه خلالها 18 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.

وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدف، أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

يأتي الزمالك في المركز الرابع، بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 آخرين وتلقي 7 هزائم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.