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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بطنطا للاستماع الي دفاع المتهم

البوابة نيوز
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قررت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثالثة"، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته في قرية نفيا مركز طنطا، خلال عيد الفطر الماضي، بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما، إلى غدا الخميس للاستماع إلى الدفاع.

وكان المتهم، قد وصل إلى قاعة محكمة جنايات طنطا، في حراسة أمنية مشددة،، بحضور أسرة الضحية والجاني ودفاع الطرفين، لبدء أولى جلسات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بعروس طنطا، والمتهم فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمضي على زواجها 48 ساعة تدعى "آية. ح.ا"، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عامًا"، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

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