اختيار عايدة محيي الدين رئيس لجنة شئون المرأة بمؤتمر منظمة العمل العربي

اختار فريق العمال بلجان مؤتمر العمل العربي، في ثالث جلسة عقدت له صباح اليوم الأربعاء، عايدة محيي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، لشئون المرأة ونائب سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة شئون المرأة بمؤتمر منظمة العمل العربي ممثلا عن مصر .

وكانت قد انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي ،الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.