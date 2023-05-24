ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اختيار عايدة محيي الدين رئيس لجنة شئون المرأة بمؤتمر منظمة العمل العربي

عايدة محي الدين نائب
عايدة محي الدين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختار فريق العمال بلجان مؤتمر العمل العربي، في ثالث جلسة عقدت له صباح اليوم الأربعاء، عايدة محيي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، لشئون المرأة ونائب سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة شئون المرأة بمؤتمر منظمة العمل العربي ممثلا عن مصر .
وكانت قد انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي ،الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنظمات العربية النقابة العامة للعاملين بالبترول فعاليات الدورة 49 منظمة العمل العربية مؤتمر العمل العربي نقابات عمال مصر عايدة محي الدين اتحادات عمالية