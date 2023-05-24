ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صندوق النقد الدولي: الشرق الأوسط منطقة مهمة بالنسبة لأمن الطاقة العالمي

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي،  كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، أن الشرق الأوسط منطقة مهمة بالنسبة لأمن الطاقة العالمي.

وأضافت: "أن ما نراه في دول الخليج هو نموذج لبناء المستقبل، والنمو غير النفطي يشكل منصة المسقبل لدول الخليج".

وتابعت: "توقع تراجع النمو الاقتصادي في الخليج إلى 2.9%".

ومن ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إن المملكة المتحدة سوف تفلت من الركود هذا العام، موضحًا أن اقتصاد الدولة كان "مدعوما بالطلب المرن في سياق انخفاض أسعار الطاقة".

غير أن لكن الصندوق حذر من أن بريطانيا تخاطر بأن تكون عالقة في تضخم مستمر ما لم تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

وذكر الصندوق في تقرير الجرد الدوري للاقتصاد البريطاني المعروف باسم تقرير المادة الرابعة أن "النشاط الاقتصادي تباطأ بشكل كبير عن العام الماضي ولا يزال التضخم مرتفعا بعناد".

الشرق الأوسط أسعار الفائدة أسعار الطاقة صندوق النقد الدولي