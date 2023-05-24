صندوق النقد الدولي: الشرق الأوسط منطقة مهمة بالنسبة لأمن الطاقة العالمي

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، أن الشرق الأوسط منطقة مهمة بالنسبة لأمن الطاقة العالمي.

وأضافت: "أن ما نراه في دول الخليج هو نموذج لبناء المستقبل، والنمو غير النفطي يشكل منصة المسقبل لدول الخليج".

وتابعت: "توقع تراجع النمو الاقتصادي في الخليج إلى 2.9%".

ومن ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إن المملكة المتحدة سوف تفلت من الركود هذا العام، موضحًا أن اقتصاد الدولة كان "مدعوما بالطلب المرن في سياق انخفاض أسعار الطاقة".

غير أن لكن الصندوق حذر من أن بريطانيا تخاطر بأن تكون عالقة في تضخم مستمر ما لم تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

وذكر الصندوق في تقرير الجرد الدوري للاقتصاد البريطاني المعروف باسم تقرير المادة الرابعة أن "النشاط الاقتصادي تباطأ بشكل كبير عن العام الماضي ولا يزال التضخم مرتفعا بعناد".