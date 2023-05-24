صاحبة فيديو العجلة مع أبيها: "صورته بشكل عفوي ووالدي فرح كثيرا "

أكدت آية حمدي الطالبة بكلية التربية بجامعة دمنهور صاحبة فيديو العجلة مع أبيها، أنها لم تتوقع أن ينتشر مقطع الفيديو بهذا الشكل: "ده كرم من ربنا، كنت مصوراه بشكل عفوي، كل الناس عرفتنا وكلهم بيدعي لبابا".

وأضافت "آية" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "حسيت أن هذا الفيديو تكريم له، لأنه شارف على أيامه الأخيرة في عمله بسبب إحالته للمعاش، فوجئت بعدد المرات التي تمت مشاركة الفيديو فيها، لم يتخطَ ثوانٍ كثيرة، ومع ذلك فإنه من أكثر الفيديوهات مشاهدة".

وتابعت: "لا أنشر حياتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد كنت مترددة كثيرا، لكن والدي تلقى الفيديو عن طريق الناس، قالوا له إن الفيديو جميل، فرح كثيرا بذلك، وكان رد فعله مختلفا، ولم يعترض أبدا".

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو لـ أب أثناء توصيله ابنته الجامعة بـ «العجلة» في الساعة السادسة صباحاً، ونال الفيديو إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطى فيديو الأب، الذي يوصل ابنته إلى الجامعة بـ العجلة المليون مشاهدة على موقع «فيس بوك»، بالإضافة إلى مئات التعليقات من المستخدمين، الذين عبرو عن مدى إعجابهم الشديد بالأب.