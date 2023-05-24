إصابة شخص بالرصاص في مشاجرة بسبب الميراث في حلوان

أصيب شخص بالرصاص فى مشاجرة مع آخر بسبب خلافات الميراث بمنطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص "مصاب بخرطوش بالوجه") ، وطرف ثانى (أحد الأشخاص وبحوزته فرد محلى )، مقيمان بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة ، بسبب وجود خلافات عائلية حول الميراث، فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسلاح النارى المضبوط بحوزته والمستخدم فى ارتكاب الواقعة وإحداث إصابته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.