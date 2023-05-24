طاقة النواب: يجب وضع بنية تحتية قوية وتوفير بيئة استثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد النائب حسام عوض اللّه ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بالتشجيع على الاستثمار المحلي في بلادنا، فالاستثمار المحلي يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأضاف عوض اللّه فى بيان له : "نحن بحاجة إلى وضع مزيدا من السياسات الاستثمارية التى تشجع الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها وتطويرها، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وضمانات قانونية وتسهيلات إدارية للمستثمرين."

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه ينبغي أن نتعاون مع الشركات الأجنبية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلادنا، فالاستثمار الأجنبي يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى البلاد، ويعزز الصادرات ويساهم في توسيع قاعدة العمل المحلية."

وتابع عوض اللّه أنه من المهم وضع بنية تحتية قوية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية ، مع تحسين الخدمات العامة، مثل النقل والاتصالات والطاقة، مشيرا الى انه من الضرورى تبسيط الإجراءات البيروقراطية.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة انة يتم التعامل مع المستثمر المصري والمستثمر العربي والمستثمر الأجنبي بنفس الطريقة في مصر، ولا يوجد أي تفرقة بينهم، وتقدم الدولة المصرية تسهيلات وتيسيرات كبيرة لتشجيع الاستثمار في جميع المجالات، كما قامت الدولة المصرية بتعديل القوانين وإزالة العقبات وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية لتعزيز الاستثمار العربي في مصر، وهو ما دفع بالمستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في مصر.

وأشار عوض الله إلى انة تعد نشر فكرة المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء مصر ذات أهمية كبيرة، حيث تعتبر هذه المناطق رمزًا لجذب الاستثمارات في العالم، ويجب أن تحافظ هذه المناطق على المزايا والحوافز التي تم توفيرها لها عند إصدار القانون الخاص بها في عام 2002، مشيرا الى أن الصين تضم أكثر من نصف عدد المناطق الاقتصادية في العالم، حيث تبلغ 2543 منطقة، بينما تمتلك الهند 373 منطقة، والولايات المتحدة 262 منطقة، وأفريقيا 237 منطقة، وتحتوي الإمارات العربية المتحدة على 47 منطقة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أهمية تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية، التي تعكس انطباع العالم عن البلاد، مشددا على أهمية العمل الجاد واعتماد برنامج زمني وإجراءات محددة لتحسين ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الرئيسية، مع التركيز على تنفيذ برنامج زمني وإجراءات محددة لتعزيز ترتيب مصر في هذه المؤشرات الدولية وتعزيز سمعتها عالميًا