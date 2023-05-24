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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"عربية النواب": قرارات المجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنينة

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس  الوزراء على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة الرئيس السيسي، وأن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

وأكد "أباظة" فى بيان له اليوم، ضرورة إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ.

وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، تبعث برسالة قوية بشأن إرادة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وحرص جميع مؤسسات الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب وأنها من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

النائب أحمد فؤاد أباظة مصطفي مدبولي المجلس الأعلى للاستثمار