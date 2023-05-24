برشلونة يسقط في مصيدة بلد الوليد بالدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة من مضيفه بلد الوليد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز بلد الوليد هدفه الأول بنيران صديقة عندما سجل أندرياس كريستينسن هدفا في مرماه في الدقيقة 2، وأضاف سايل لارين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 22 وأحرز جونزالو بلاتا الهدف الثالث في الدقيقة 73، وقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لبرشلونة بتسجيل هدف في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة، يواصل برشلونة مسلسل نتائجه السلبية حيث خسر الجولة الماضية ضد ريال سوسيداد بنتيجة (1-2).

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز السابع عشر ويهرب من منطقة الهبوط مؤقتا، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في صدارة الترتيب، وكان البلوجرانا قد توج رسميا ببطولة الدوري الإسباني قبل جولتين، وقبل 4 مباريات من الموسم.

