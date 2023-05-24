الراوي إسلام عادل لـ "البوابة نيوز": معظم مستمعي الكتب الصوتية من المكفوفين والمغتربين

أكد الراوي إسلام عادل، أن معظم جمهور الكتب الصوتية من النوع الذى لا يمتلك وقتًا، مثل المغتربين الذين لا يصلهم الكتاب الورقى بسهولة.

وأوضح إسلام عادل فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن المنصات الصوتية تتيح لغير قادرين ماديًا المعرفة بأقل تكلفة، فى ظل ارتفاع اسعار الكتب الورقية.

وأشار إلى أن هناك فئة هامة جدا تعد من جمهور الكتب الصوتية وهم ضعاف البصر "المكفوفين"، مضيفا أن المنصات المسموعة تسعى لاستقطاب فئات أكثر لها.

وبسؤاله عن أكثر مراحل الإنتاج الصوتى صعوبة قال: " الحقيقة مرحلة التسجيل هى أكثر مراحل إنتاج الكتاب الصوتى صعوبة، لأن يوجد مع الراوى مدقق لغوى ومهندس صوت ولايف".

وأضاف: "على حسب نوع الإنتاج تتفاوت الصعوبة، إذا كان الكتاب مكتوبا للدراما يصبح أصعب مرحلة هى الهندسة الصوتية، ويفضل فى هذا النوع أن يكون المخرج والمهندس شخص واحد، وهل هو رواية ولا كتاب عادى كل نوع يؤثر على صعوبة الإنتاج، بشكل عام صناعة الكتب الصوتية ليست سهلة على الإطلاق".

