مراقبة الأغذية بالدقهلية تحرر 199 محضرًا وتوصي بغلق 84 منشأة تعمل دون ترخيص

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية خلال الأسبوع الماضى عدة حملات تفتيشية على 236 منشأة تبين أن 84 منها دون ترخيص و8 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 199 محضراً و سحب 68 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1571 كيلو من أغذية متنوعة و 350 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وفى سياق متصل قام مكتب مراقبة الأغذية بأجا بالمرور على مصنع مخللات بناحية كفر النجباء حيث تم ضبط عدد 100 برميل جزر مخل و عدد 50 برميل لفت مخلل بدون بيانات وتنبعث منه رائحة كريهة وتم إخطار الجهات المعنية بالغلق للنقص الشديد بالاشتراطات وعدم وجود الترخيص.

كما شن مكتب أغذية دكرنس حملة على أحد المصانع وجرى ضبط ضبط 228 باكت عصائر بإجمالي 1231 لترا وذلك لوجود خطر داهم داخل مكان التصنيع ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم سحب 5 عينات متماثلة وإرسال عينة للفحص لبيان مدى صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي.

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