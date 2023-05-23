وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل وفدًا يابانيًا.. صور

استقبل محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء وفدا يابانيا رفيعا بالمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ.

حيث زار شونبي كانيكو، نائب وزير المالية البرلماني باليابان ويوكي ساكاجوتشي، سكرتير نائب الوزير ومانابو تاكامي، نائب مدير مكتب نائب وزير المالية للشؤون الدولية تاتاي أكياما (اية إيتشينوسي)، مترجمة (إنجليزي - ياباني)، ومن السفارة اليابانية بالقاهرة شيميزو مستشار واوادا سكرتير ثان، وبحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ نائبا عن المحافظ، وحنان محمود مديرة إدارة شرم الشيخ التعليمية، ورشا السيد مديرة المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ.

استهلت الزيارة باستقبال الوفد بالورود ثم جرى عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة اليابان، ثم شاهد الوفد عدة أنشطة طلابية متنوعة وأشاد الوفد الياباني بانتظام الطلاب رغم انتهاء العام الدراسي، كما أعرب الوفد عن سعادته بمستوى الطلاب الأكاديمي حيث حضروا جزءا من حصة اللغة الانجليزية للمستوى الأول من رياض الأطفال.

كما زار الوفد طلاب الصف الأول الابتدائي أثناء حصة المكتبة، ومعرض العلوم المقام بالمدرسة مشيدين بقدرة طلاب الصف الثاني الابتدائي على شرح تجاربهم بطلاقة باللغة الانجليزية.

وفي زيارتهم للصف الثالث الابتدائي شهد الوفد حصة توكاتسو ( مجلس فصل) مشيدين بإدارة الطلاب له بشكل متمكن ورائع، كذلك أشادوا بالعرض المسرحي للغة الانجليزية الذي آداه أيضا طلاب الصف الثالث الابتدائي، ثم زار الوفد منطقة حوض الرمال حيث كان طلاب المستوى الثاني من رياض الأطفال ينفذون نشاط التعلم من خلال اللعب وقاموا بالتفاعل مع الطلاب أثناء تنفيذ نشاط محاكاة للطهي في حوض الرمال.

كما شارك شونبي كانيكو (الضيف الرئيسي) طلاب الصف الأول الابتدائي أثناء العرض الغنائي بصالة الألعاب، وفي نهاية زيارة الوفد قدم الطلاب للضيوف هدايا تذكارية رمزية تعبيرا عن تقديرهم للزائرين.

inbound3130155482579611044

inbound6548897014994103418

inbound7114028856722970715

inbound654498445428773441