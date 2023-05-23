"البوابة نيوز" تكشف عن حقيقة ارتباط دينا الشربيني بشخص من خارج الوسط

علمت "البوابة نيوز" أن الفنانة دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة خلال تلك الفترة، مع أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني، وأنه سوف يتم الارتباط بشكل رسمي بعد مرور فترة كافية على رحيل والدها.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة، أن كل ما يتردد حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين الفنان تامر حسني غير صحيح بالمرة، وأن سبب تردد تلك الاشاعة هو نشرها لصورة من كواليس العمل تجمعها بتامر حسني تعبر فيها عن امتنانها للعمل معه، خاصة وانها جمعتها به كواليس جيدة.

الجدير بالذكر ان الفنانة دينا الشربيني يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم :يوم 13" وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

العمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل.

الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.