هنيدى يجهز لـ "البريمو" مع غادة عادل ومستمر فى "الجواهرجى" مع منى زكى

يستعد الفنان الكوميدى محمد هنيدى لتصوير فيلمه الجديد " البريمو " خلال الفترة المقبلة ويتعاون هنيدى فى العمل مع الفنانة غادة عادل فى فيلمه الجديد "البريمو " و ذلك بعد مرور 22 عاما على آخر تعاون بينهما، كما يشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

و قام هنيدى بنشر صورة من كواليس الفيلم تجمعه بغادة عادل و ذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى و الصور الشهير " انستجرام " وعلق عليها قائلا : "بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في كوكب إمبابة اللى بيبيع البطيخ من غير بذر.. قريبا"

فيلم البريمو بطولة مجموعة من النجوم منهم محمد هنيدي، وغادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع و تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد .

يذكر أن محمد هنيدي يواصل تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري و يشارك في بطولة العمل مع هنيدى منى زكي، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد .