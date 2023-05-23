بيرسي تاو على رأس قائمة جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب

أعلن المدير الفني لجنوب إفريقيا هوجو بروس، قائمة أولية استعدادا لمواجهة أمام المغرب، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

واختار مدرب جنوب إفريقيا قائمة مكونة من 34 لاعبًا على رأسهم بيرسي تاو لاعب الأهلي، سيتم تقليص التشكيلة الأولية إلى 23 لاعباً أوائل الشهر المقبل عندما يعلن بروس عن قائمته النهائية للمباراة المنتظرة.

وأعلن بروس عن إقامة معسكرًا تمهيديًا في الفترة من 31 مايو 2023 إلى 7 يونيو وسيتكون من لاعبين محليين وعدد قليل من اللاعبين الموجودين في الخارج، وسيسافر الفريق النهائي إلى المعسكر يوم الأحد 11 يونيو 2023.

وتقام مواجهة المغرب أمام جنوب إفريقيا يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 على ملعب سوكر سيتي، في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبورج، ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله للنهائيات، بينما يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.