الاتحاد يتصدر.. ترتيب الدوري السعودي قبل ديربي النصر والشباب الناري

ينتظر عشاق الكرة السعودية، اليوم الثلاثاء، مباراة نارية تجمع النصر والشباب في قمة الجولة الـ28 من الدوري السعودي "دوري روشن".

ويستضيف فريق النصر المباراة على ملعب أول بارك ويدخل فريق الشباب المباراة متسلحا بالتاريخ حيث واجه النصر 29 مرة، وفاز في 11 مباراة وخسر 9 وتعادل في 9.

ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر بثلاث نقاط، فيما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روسي.

الدفاع: جيسلان كونان - ألفارو - علي لاجامي - سلطان الغنام.

الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - لويس جوستافو - عبدالرحمن غريب - تاليسكا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي قبل ديربي الغضب كالتالي:

