محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة تحقيق المستهدف بملف توريد القمح

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعًا موسعًا، مع مسؤولي الزراعة، والتموين، وشركة المطاحن والبنك الزراعي المصري والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهات التسويق.

حضر الاجتماع: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس عماد جنجن وكيل زارة الزراعة ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديري الشؤون المالية والقانونية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة ، واستصلاح الأراضي

في بداية الاجتماع أكد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة لموقف توريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين والتجار الموردين، لتحقيق المستهدف هذا الموسم ، وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تشديد الرقابة لحظر تداول الأقماح خارج الإطار القانوني لأعمال التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفات في هذا الشأن.

ناقش الاجتماع مستجدات الموقف الحالي وسير العمل في منظومة التوريد لمحصول القمح في كل مركز على حدة من حيث المساحة المنزرعة والتي تم حصادها والكميات الموردة "حتى اليوم" والمستهدف على مستوى كل مركز،والسعات التخزينية المتاحة والتسهيلات والتيسيرات المقدمة للموردين ، خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمزارعين والتجار الموردين ،والتيسير في أعمال استلام القمح سواء في أجولة خيش أو بلاستيك، ومتابعة منظومة صرف النخالة الخشنة "الردة"،من خلال الالتزام بالقرارات الوزارة المنظمة لعملية الصرف،لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الإقبال لزيادة كميات التوريد،وتجنب أية ممارسات قد تؤثر على سير أعمال ومنظومة التوريد.

حيث كلف المحافظ "نائبه" الدكتور عاصم سلامة، بالتنسيق مع مسؤولى التموين والزراعة والوحدات المحلية، لإعداد تقرير مفصل على مستوى كل وحدة قروية،متضمناً ،الكميات الموردة ، والمستهدف توريده والمساحات التي تم حصادها ودراسها، مع مراجعة وتدقيق وتجميع تلك البيانات على مستوى المركز،لتحديد وتقييم الموقف بكل دقة،والمدى الزمنى والكمية المطلوبة لتحقيق المستهدف على مستوى المحافظة،بجانب تقديم المقترحات والحلول لأية " معوقات" وتوفير الاحتياجات اللازمة من تيسيرات وتنسيقات بين الجهات ذات الصلة في هذا الشان ، مؤكداً على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في هذا الملف ، الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً ، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات سواء على المستوى المحلى أو العالمي.