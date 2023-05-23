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الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس وزراء إفريقيا الوسطى: حريصون على الاستفادة من خبرات مصر بمجال البنية التحتية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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خلال مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيليكس مولوا، رئيس وزراء أفريقيا الوسطى. 
وخلال اللقاء، أعرب رئيس وزراء أفريقيا الوسطى عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر فى مجالات الزراعة والتعليم والطب وغيرها من المجالات، وتطلعها لتكثيف وتيرة التعاون خلال الفترة المقبلة.

 كما أكد حرص أفريقيا الوسطى على الاستفادة من خبرات مصر فى مجال البنية التحتية، فى ضوء ما شاهده فى مصر من طفرة تنموية وعمرانية. 
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل للعملية السياسية فى أفريقيا الوسطى، وفقاً لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضا جهود مصر فى دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى أفريقيا الوسطى. 
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبه بزيادة التعاون مع أفريقيا الوسطى فى المجال الصحى، بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، وكذا توريد الدواء المصرى لأفريقيا الوسطى، فضلا عن دعم وتعزيز جهود بناء القدرات فى البلاد.

الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية البنك الإفريقي للتنمية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس وزراء أفريقيا الوسطى