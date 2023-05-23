توريد 309 آلاف طن من محصول القمح بشون وصوامع المنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتي اليوم الثلاثاء 309 ألف طن و657 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة ، موجها ًبالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الإقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



هذا وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية حملات رقابية لمتابعة أعمال توريد القمح للتأكد من توريده بالجهات الحكومية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من السيارات المحملة بكميات من محصول القمح بهدف الاحتكار ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

