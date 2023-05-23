«الشعب الدايمقراطي» يقترح فصل وزارة التجارة عن الصناعة بالحوار الوطني

قال خالد فؤاد حافظ ممثلا عن حزب الشعب الدايمقراطي، إن هيئة التنمية الصناعية هي المعوق الاول للصناعة فى مصر، وجود ١٥٢ منطقة صناعية ليست تحت الرقابة الكاملة للهيئة.

وأشار خلال كلمته فى الجلسة النقاشية الاولي للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إلي وجود ١٦ منطقة فى جنوب القاهر تعادل جنوب شرق اسيا ، بالرغم من وجود السلطة التشريعية ورجال الصناعة الا ان الصناعة لازالت تعاني لافتا الي ان هناك دول انشئت حديثا اصبحت فى الصدارة.

واقترح ارسال بعثات للدول المتقدمة لنقل التجربة التنموية الاستثمارية خاصة عوامل الجذب، مشددا على ضرورة أن استنساخ الفريق كامل الوزير وزير النقل فى وزارة الصناعة.

وطالب بضرورة فصل وزارة التجارة عن الصناعة وضرورة وجود تشريع جديد للنهوض بالقطاع.

من جانبه، عقب محمد عبد الكريم رئيس هيئة التمنية الصناعية،على حديثة بشأن خروج المستثمرين واتجاههم لبعض الدول، مؤكدا أن المستثمر نجح فى مصر وأراد التوسع فى استثماراه فى الخارج واستطاعوا المنافسة فى دول اخري والاستفادة من التنمية فيها.