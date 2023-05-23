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الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على صاحب مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة نصب على المواطنين

أرشيفيه
أرشيفيه
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 كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من بعض المواطنين بتضررهم من (مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية) مقابل أرباح متفق عليها ، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

 عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان إختباء المذكور وضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته للنشاط الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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