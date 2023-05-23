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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية بالسنطة

ارشيفيه
ارشيفيه
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سيطرت الحماية المدنية بمركز السنطة فى محافظة الغربية، على حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات المحافظة، تلقت إخطارا باندلاع حريق في شقة سكنية بقرية ميت غزال بدائرة مركز السنطة، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء ، وتم إخلاء الشقة والوحدات السكنية مجاورة لها في ظل تصاعد الأدخنة الكثيف.

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران ومنع امتدادها وتم ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث لمعرفة أسبابه وقيمة الخسائر والتلفيات ، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

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