حفاوة جماهيرية في استقبال فيلم The Anger بعد عرضه على مسرح الرينبو في الأردن

حصل الفيلم الروائي The Anger للمخرجة ماريا سوراي على عرض على مسرح الرينبو في الأردن ، وقوبل الفيلم باحتفاء من الجمهور الذي حضر العرض سواء بالتفاعل مع الفيلم خلال أو بعد العرض.

مسرح الرينبو مكان مركزي للفنون الإبداعية المستقلة في عمّان والشهير بعروضه الكلاسيكية التي يقدمها مجموعة من الفنانين المحليين، وتعرض السينما الخاصة به أحدث الأفلام العالمية والمحلية والإقليمية.

حصد الفيلم العديد من الجوائز وذلك خلال جولة عروضه في المهرجانات الدولية، إذ فاز بجائزتين من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية وهما أفضل مدير تصوير (توماسو فيوريللي) وأفضل فيلم من جمعية النقاد السينمائيين. كما حصل على جائزة أفضل فيلم روائي دولي في المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة، كما اختار مهرجان دبلن الدولي للأفلام القصيرة والموسيقى الفيديو الخاص بموسيقى الفيلم للمشاركة فيه، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية.

تدور أحداث الفيلم في لبنان بعد انتهاء الحرب، حيث تهرب إيدا الفتاة اللبنانية مع والدتها مدمنة الكحوليات من قريتها الصغيرة إلى المدينة الكبيرة، حيث تبدأ في مواعدة رجل أوروبي دون أن تدري ماذا يخبئ لها القدر. The Anger من إخراج وتأليف ماريا سوراي وشاركتها في الكتابة أولغا أرتيميفا، ويشارك في بطولته منال عيسى، أورليان شوساد، حسام الصباح وجوليا قصار، وتتولى مهام التوزيع عالمياً شركة MAD Solutions.