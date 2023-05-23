الحوار الوطني.. نائب: 6 مطالب عاجلة للقضاء على معوقات الاستثمار

قال النائب عماد عوني ممثلا عن حزب العدل، إن الأحداث التي يشهدها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول أدت إلى الضغوط على اقتصاديات دول العالم الثالث ومنها مصر.

وأشاد عوني خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار منتقدا بعض الوزارات للتأخير عن القيام بدورها.

وأشار عوني إلى تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني.

وطالب عوني بضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية.

وطالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل.