الجيش الأوكراني يحاول منع تمدد روسيا في دونيتسك ويمطر المدينة بوابل من الصواريخ

لا تزال العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا مستمرة، ففي الوقت الذي سيطرت فيه القوات الروسية على مدينة دونيتسك، عملت القوات الأوكرانية على إطلاق وابل من الصواريخ على مواقع وتمركزات القوات الروسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الروسي لبسط سيطرته على كامل المدينة، بعد نجاح قوات "فاجنر" الروسية في السيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية، وهو الخبر الذي نفته السلطات الأوكرانية.

وكشفت وسائل إعلام عالمية، إن أوكرانيا استهدفت دونيتسك بحوالي 88 صاروخًا وقذيفة مدفعية، وتسببت تلك القذائف والصواريخ في مقتل شخص وإصابة شخصين أخرين بجروح خطيرة.

كما تضررت عدة مبان سكنية في المدينة التي شهدت قتالًا مريرًا بين القوات الروسية والأوكرانية منذ بدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.