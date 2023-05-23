عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران تطول 5 أشخاص وكيانين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأشخاص إيرانية على خلفية إصدار السلطات الإيرانية أحكام إعدام ضد عدد من الشباب الذين شاركوا في تظاهرات معارضة لمقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

العقوبات الأوروبية استهدفت "المؤسسة التعاونية للحرس الثوري" وهي مؤسسة مسؤولة عن الاستثمارات الخاصة بمؤسسة الحرس الثوري، حيث وضع التكتل المؤسسة على اللائحة السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات لأوروبا.

وتنشط تلك المؤسسة في مجال عمليات تحويل الأموال التي تقوم بها المؤسسة لإيران لتقوية أساليب القمع ضد المتظاهرين والمعارضين لسياسات النظام الإيراني.

كما ضمت العقوبات 6 شخصيات إيرانية من بينهم 4 قادة كبار في جهاز الشرطة الإيراني ومسؤول في المجال السيبراني، ومدعي عام إقليمي.

جدير بالذكر أن تلك العقوبات جاءت بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام في 3 أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.