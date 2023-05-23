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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات ومشغولات ذهبية بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,200 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية متنوعة). 

بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر.. نظير مبلغ مالى، كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال نقل المواد المخدرة، وأن المشغولات الذهبية خاصة بأحد أقارب المتهم الأول.

تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,554,000 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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