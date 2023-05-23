ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات ومشغولات ذهبية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,200 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية متنوعة).

بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر.. نظير مبلغ مالى، كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال نقل المواد المخدرة، وأن المشغولات الذهبية خاصة بأحد أقارب المتهم الأول.

تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,554,000 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.