اليوم.. «النواب» يناقش موازنة المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لاستكمال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني: مشروعي قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، فيما يخص قطاعات الإعلام (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الدولة للإعلام).

كما تناقش خلال اجتماعيها الثالث والرابع: مشروعي قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة فيما يخص بعض قطاعات السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار، مكتب وزير الآثار، المتحف المصري الكبير).