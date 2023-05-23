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الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «النواب» يناقش موازنة المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام

إعلام النواب
إعلام النواب
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تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لاستكمال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

 تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني: مشروعي قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، فيما يخص قطاعات الإعلام (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الدولة للإعلام).

كما تناقش خلال اجتماعيها الثالث والرابع: مشروعي قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة فيما يخص بعض قطاعات السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار، مكتب وزير الآثار، المتحف المصري الكبير).

لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب الدكتوره درية شرف الدين قانوني الموازنة العامة للدولة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024