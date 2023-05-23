الشرطة الأوكرانية تحقق في أكثر من 78 ألف قضية جنائية بشأن العملية الروسية

أكدت وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية، أن الشرطة الوطنية تحقق في 78 ألفا و248 قضية جنائية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "أنه منذ بدء التدخل الروسي الواسع النطاق، فتحت الشرطة الوطنية الأوكرانية 78248 دعوى جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي وشركاؤه في أراضي أوكرانيا".

ووفقا للوزارة، هناك ما مجموعه 65919 قضية قيد التحقيق لانتهاك قوانين وأعراف الحرب، و9192 حالة للتعدي على وحدة الأراضي الأوكرانية وحرمتها و2880 للأنشطة التعاونية و154 للخيانة، وما إلى ذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.