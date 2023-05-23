أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 33.3513 جنيه للشراء، مقابل 33.4693 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 38.3964 جنيه للشراء، مقابل 38.5304 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.4251 جنيه للشراء، مقابل 34.5496 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 22.3399 جنيه للشراء، مقابل 22.4156 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 4.3869 جنيه للشراء، مقابل 4.4013 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2232 جنيه للشراء، مقابل 8.2497 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.3841 جنيه للشراء، 100.7350 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3965 جنيه للشراء ، مقابل 8.4254 جنيه للبيع.