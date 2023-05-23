رحلة ترفيهية لأطفال دور الأيتام بأهرامات الجيزة

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، مجموعة جديدة من أطفال دور الأيتام وأطفال بلا مأوى، في رحلة ترفيهية ثقافية تنظمها أوراسكوم بيراميدز، المسؤولة عن تطوير منطقة الأهرامات وتشغيل المطاعم والمرافق والخدمات الترفيهية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار، وأوراسكوم، لدعم الأطفال ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع وزيادة وعيهم بقيمة تاريخهم العريق.

كما استضافت الأهرامات زيارة خاصة لكبار الأدباء والإعلاميين والشخصيات المؤثرة، على رأسهم الإعلامي إبراهيم عيسى والمفكر والكاتب الدكتور يوسف زيدان، بهدف الدعم النفسي والمعنوي للأيتام وأطفال بلا مأوى.

واستعرض المهندس عمرو جزارين المدير التنفيذي للشركة، أحدث المستجدات التي تمت في منطقة الزيارة بأهرامات الجيزة، بما في ذلك الحافلات الكهربائية والمحطات والمطاعم وساحات الانتظار والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين وتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة، لاسيما وأن الأدباء والمفكرين أفضل من يمكنهم تقييم التجربة ومتعتها ونقلها للرأي العام.

وأشاد الضيوف بما تم إنجازه في المشروع حتى الآن حيث إن الزيارة أصبحت أكثر إمتاعًا وثراء وطبقا للمعايير العالمية مؤكدين أن هذا المشروع قادر على إعادة مكانة منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة لمكانتها التي تستحقها.