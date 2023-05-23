مشروع "مسام" ينزع 1085 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، من انتزاع 1085 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - أن الألغام التي تم انتزاعها منها 20 لغمًا مضادًا للأفراد، 159 لغمًا مضادًا للدبابات، 901 ذخيرة غير منفجرة، 5 عبوات ناسفة، كما تم نزع 105 ألغام مضادة للدبابات و607 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق عبوتين ناسفتين في مديرية الوادي، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية رغوان، ونزع لغمين مضادين للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وفي محافظة، تعز نزع الفريق 7 ألغام مضادة للأفراد و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية الحريقية، ونزع 25 لغمًا مضادًا للدبابات و249 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و6 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع لغمين مضادين للأفراد و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 3.114 لغمًا، وليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 399 ألفًا و195 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية.