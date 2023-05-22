انهيار السيدة العجوز.. خصم 10 نقاط من يوفنتوس تطرده خارج دوري الأبطال

أعلنت المحكمة الرياضية الفيدرالية في إيطاليا، خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، لارتكابه مخالفات مالية.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد قرر خصم 15 نقطة من رصيد السيدة العجوز في الدوري في يناير الماضي، لكن علقت اللجنة الأولمبية القرار بعدها، وعقدت المحكمة الرياضية جلسة، مساء اليوم الاثنين، وقررت تخفيض العقوبة من 15 نقطة إلى 10 نقاط.

ويحتل يوفنتوس حاليا وصافة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة وفي حال تنفيذ القرار سيهبط إلى المركز السابع برصيد 59 نقطة قبل مباراتين من ختام الموسم، وهو ما يعني عدم مشاركة البيانكونيري في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

من جهته، أصدر يوفنتوس بيانا للرد على قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية جاء فيه: يحيط نادي يوفنتوس لكرة القدم علما بما قررته محكمة استئناف الاتحاد الدولي لكرة القدم ويحتفظ بالحق في قراءة أسباب تقييم استئناف محتمل إلى مجلس الضمان في CONI، ما أسسته النسخة الخامسة من الحكم في هذا الأمر، والتي بدأت منذ أكثر من عام.

وأضاف: مرارة كبيرة تمر في النادي وفي ملايين المشجعين الذين، في ظل عدم وجود قواعد واضحة، يجدون أنفسهم يتعرضون لعقوبات شديدة مع تطبيق العقوبات التي يبدو أنها تأخذ في الاعتبار مبدأ التناسب.

وتابع: لا نتجاهل الحاجة إلى الاستعجال، وهو الأمر الذي لم يبتعد عنه يوفنتوس أبدا خلال الإجراءات، فقد تم التأكيد على أن هذه حقائق لا يزال يتعين تقييمها من قبل القاضي.