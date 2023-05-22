عماد الدين حسين: الأحزاب السياسية وظيفتها الوصول للسلطة.. والأنشطة الخدمية ليست أساسها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الأحزاب السياسية وظيفتها الوصول إلى السلطة، وبالتالي فإن الأنشطة الخدمية ليست أساسها، ولكن الأساس هو تقديم كوادر أساسية وطرح برامج على المواطنين لانتخابها والوصول إلى السلطة لتنفيذ برامجها.

وأضاف «حسين»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «من مصلحتنا تقوية الأحزاب عبر وسائل كثيرة جدا، ليس منها دعم المنظمات الأجنبية لأن هذا أمر خطير جدا، والقضية الجوهرية يجب أن تكون تغيير ثقافة الناس وجعلهم ينضمون للأحزاب آمنين مطمئنين، من أجل التصويت على برامجها وتصل الأحزاب للسلطة وتنفذ برامجها».

وتطرق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى رفض بعض الأحزاب الاندماج، موضحًا: «هناك 84 حزب شرعي أو رسمي بالإضافة إلى أحزاب أخرى تحت التأسيس، للأسف هناك أحزاب في مصر عبارة عن رجل وابنه أو رجل وزوجته، الأحزاب العائلية موجودة في الخارج لكن بها الكثير من الأعضاء، وأتمنى أن يكون هناك بعض المقترحات بخصوص الدمج، وهي أن الأحزاب التي لا تحقق نسبة انتخابية محددة مثل 2% أو 5% يتم تفكيكها أو دمجها في أحزاب أخرى من أجل القضاء على ظاهرة الأحزاب الضعيفة».