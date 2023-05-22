لجنة من وزارة الشباب في القزازين لبحث أزمة الإنشاءات الجديدة

أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لجنة إلى مركز شباب القزازين في محافظة دمياط، الصاعد حديثا إلى دوري القسم الثاني، لفحص وتقييم الأعمال الإنشائية الخاصة بالمركز.

ضمت اللجنة المتواجدة من الوزارة أساتذة من كلية الهندسة في جامعة القاهرة وعدد من مسئولي مديرية الشباب والرياضة، بجانب علي القزاز رئيس مجلس إدارة مركز الشباب وعدد من النواب في محافظة دمياط.

وكانت مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط قدمت تقريرا إلى الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بخصوص إنشاء مركز شباب القزازين على مساحة 5400 متر.

يذكر أن نادي القزازين حقق إنجازا كبيرا بعدما صعد إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل، رغم أنه بدأ مشواره من القسم الرابع في 2020 الماضي، ليصعد إلى الدرجة الثالثة في 2022، ثم صعد في الموسم الحالي إلى الدوري الممتاز ب في أول موسم بالدرجة الثالثة وثالث مشاركات الفريق في مسابقات اتحاد الكرة.