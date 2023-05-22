المرشح الخاسر في الانتخابات التركية سنان أوغان يعلن دعم أردوغان في الجولة الثانية

أعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان، اليوم الاثنين، عن دعمه للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وبدأ المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم السبت الماضي، في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في تركيا.

وفشل الرئيس المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو، في الفوز بالأغلبية المطلقة التي تزيد عن 50 في المائة اللازمة لتجنب جولة الإعادة.

ومن المقرر أن يواجه كمال كيليجدار أوغلو الذي جاء في المركز الثانين وفي تركيا، من المقرر أن يتوجه حوالي 61 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 28 مايو للاختيار بين المرشحين، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي ستجرى فيها انتخابات الإعادة للرئاسة.