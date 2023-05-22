فالنسيا يتبرأ من مشجعيه فى واقعة الهجوم العنصري على اللاعب البرازيلى فينيسيوس جونيور

أصدر نادى فالنسيا، اليوم الاثنين، بيانًا توعد فيه مشجعيه المتورطين في الهجوم اللفظي العنصري على البرازيلى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وذلك خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين بالليجا والتى انتهت بهزيمة الملكي بهدف نظيف.

وكان فينيسيوس قد تعرض لهجوم عنصري من جانب بعض جماهير فالنسيا، قبل أن يشتبك مع أحد لاعبي المنافس وينال بطاقة حمراء مباشرة.

وقال نادى فالنسيا فىى بيانه: في إطار التزامنا الدائم بمناهضة العنصرية والعنف بكل أشكاله، نعلن أن الشرطة حددت أحد المشجعين الذين قاموا بإيماءات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، في مباراة الجولة 35 ضد ريال مدريد التي أقيمت بالميستايا.

وأكمل نادي الخفافيش بيانه: يجري العمل حاليًا بطريقة منسقة لتأكيد هوية المتورطين الآخرين، منذ لحظة وقوع الأحداث، يتم تحليل جميع التسجيلات المتاحة، والعمل بأسرع ما يمكن لتوضيح ما حدث والتصرف بسرعة وقوة.

وتابع: بدأ نادي فالنسيا بالفعل فتح ملف تأديبي، وسيطبق أقصى عقوبة ضد المشجعين المتورطين، وسيتم منعهم من دخول الملعب مدى الحياة، كما نتعاون مع الشرطة والجهات المختصة لتوضيح ما حدث.

وواصل: يدين النادي بشدة هذا النوع من السلوك، الذي لا مكان له في كرة القدم والمجتمع، ولا يتوافق مع قيم نادي فالنسيا ومشجعيه.

واختتم: نعيد تأكيد موقفنا ضد العنصرية، من خلال التصرف بنفس القوة التي كنا عليها في عام 2019، عندما تم طرد أحد المشجعين مدى الحياة، بعدما وجه إيماءات فاشية لمشجعي آرسنال خلال مباراة بالدوري الأوروبي.