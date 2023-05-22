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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا وأمطار رعدية على عدة مناطق.. الأرصار تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية  ومائل للحرارة على السـواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف في اول الليل مائل للبرودة في آخره علي السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويشهد  الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 والصغري 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 23 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23  ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 24 درجة. 

الارصاد غدا حالة الطقس