الجمعة.. فرقة أوبرا الإسكندرية تحيي حفلا فنيا جديدا بمسرح الجمهورية

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، حفلا فنيا جديدا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء الجمعة 26 مايو الجاري، على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها: موسيقي شروق، ومن حبي فيك يا جاري، وعندك بحرية، وطاير يا هوا، ويمكن على باله حبيبي، وسهر الليالي، وفاتت جنبنا، وداري العيون، وكنت فين وانا فين، والطير المسافر، وحياتك يا حبيبي، موعود.. أداء ياسمين إبراهيم، وأحمد رجب، وندي غالب، وياسر سعيد، ومصطفي سعد، وهبة إسماعيل، ومحمد متولي، ومحمد الخولي.

تأسست الفرقة عام 2004 حتى وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.