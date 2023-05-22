رئيس هيئة النقل العام: توقيع بروتكول لتحويل 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

قال اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هية النقل العام، إن مؤتمر المناخ شهد مشاركة 230 أتوبيس كهرباء منهم 170 للهيئة، وتم توقيع بروتوكول لتحويل 1962 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، يوجد اتوبيسات تسير فى شوارع القاهرة هى نفسها التى تسير فى شوارع لندن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".

وتابع مصطفى:" وتم إنشاء عدد محطات غاز لاتوبيسات الهيئة، على أن يستفيد منها الجمهور أيضآ، ومتوقع أن تدر العام المقبل 20 مليون جنيه، وهناك توجيه بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية، على أن تكون الجراجات الجديدة بمواصفات خاصة، وفى إطار تعظيم مواردها الهيئة، الإعلانات على الاتوبيسات تدر دخل للهيئة، وتم إنشاء عدد من أبراج شبكات المحمول لتعظيم الموارد".