تأجيل محاكمة 3 متهمين للتنقيب عن الآثار في المطرية لـ19 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة المطرية، لـ19 يونيو.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بالتنقيب عن الآثار أسفل إحدى العقارات بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حفروا أسفل عقار بدائرة قسم شرطة المطرية بغرض الحصول على قطع أثرية حتى يتمكنوا من بيعها والحصول على مبالغ مالية من ورائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبإجراء معاينة في المكان المشار إليه تبين وجود حفرة قطرها 4 أمتار وبعمق 7 أمتار، وأدوات مما تستخدم في الحفر.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بقيام 3 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أحالتهم إلى المحكمة المختصة.