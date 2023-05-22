صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع سلطنة عمان

الإثنين 22/مايو/2023 - 12:14 م

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

من جانبها.. كتبت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان "السيسي وسلطان عمان بحثا القضايا الإقليمية والدولية" أن الرئيس السيسي استقبل أمس في قصر الاتحادية، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، القول:"إن الرئيس السيسي رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق ضيفا مكرما على مصر" معربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية «عمان 2040».

من ناحيتها.. ذكرت صحيفة (الجريدة) تحت عنوان "مباحثات في القاهرة بين السيسي وسلطان عمان" أنه بعد مراسم الاستقبال اصطحب الرئيس السيسي الضيف العماني إلى قصر الاتحادية، قبل أن يجري الزعيمان مباحثات تتطرق إلى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتحت عنوان "مصر وعمان تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة" نشرت صحيفة (الرأي) أن مصر وسلطنة عمان أكدتا على تطابق الرؤى بين الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.